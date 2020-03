Coronavirus, ecco il nuovo decreto: rinvio delle udienze in Tribunale e requisizione degli alberghi

Le udienze per reati meno gravi rinviate fino al mese di maggio per tutelate i lavoratori nelle Procure e nei Tribunali, 20 mila nuove assunzioni tra medici, infermieri e operatori sanitari, possibilità di requisire alberghi e altri immobile per le quarantene. Sono questi i contenuti principali del nuovo decreto legge approvato dal Governo dopo un Consiglio dei Ministri di tre ore: all'interno del testo vengono delineate le misure per la sanità e per la giustizia. Le restrizioni per gli uffici giudiziari scatteranno dal 23 marzo.

Lo Stato avrà la possibilità di commissariare le Regioni inadempienti rispetto alle nuove misure e potrà stabilire la requisizione degli alberghi e di altri immobili per la quarantena. Per potenziare i reparti di Terapia Intensiva arrivano 5 mila nuovi impianti di ventilazione assistita, che saranno acquistati dalla Protezione Civile attraverso la Consip. Con il provvedimento il Governo provvederà all'assunzione di 20 mila tra medici e personale sanitario per riuscire a gestire l'emergenza.