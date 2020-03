Fontanellato, 20enne in giro in auto con tre amici: denuncia e sequestro del mezzo

E' stato fermato mentre si trovava in auto, nella prima periferia di Fontanellato, in compagnia di tre amici. Un giovane 20enne è stato denunciato per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto del Governo dell'8 marzo per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. Nel corso della giornata di martedì, infatti, il ragazzo si trovava al di fuori della sua autovettura. I militari, che si trovavano in zona proprio per i controlli, lo hanno fermato e si sono accorti che, all'interno dell'auto, c'erano altri tre giovani. Per tutti è scattata una denuncia mentre il 20enne, proprietario del mezzo, ha subito anche il sequestro del veicolo e una segnalazione in Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti. Nella tasca di una portiera infatti i carabinieri hanno trovato qualche grammo di marijuna.

