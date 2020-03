Coronavirus, i parmigiani hanno capito: quasi 2 mila controlli e una sola multa

I parmigiani sembrano aver capito l'importanza delle norme che regolamentano gli spostamenti dalla propria abitazione, consentiti solo per motivi di lavoro, di salute o per necessità. Nella giornata di giovedì 26 marzo le forze dell'ordine hanno messo in atto quasi 800 controlli per quanto riguarda le persone e più di 900 nei confronti degli esercizi commerciali. C'è stata una sola irregolarità. Mercoledì 25 marzo le violazioni erano state sei: rispetto a tutti i giorni precedenti la riduzione è molto significativa.

