Coronavirus: i ricoveri all'Ospedale Maggiore calano di oltre il 50%

Calano drasticamente i pazienti contagiati dal coronavirus e ricoverati all'Ospedale Maggiore di Parma. Come sottolineato dal Commissario Sergio Venturi nel pomeriggio di sabato 18 aprile, gli ospedali si stanno preparando ad affrontare una nuova fase, che prevederà la ritrasformazione dei reparti, anche per permettere la ripresa degli interventi chirurgici, sospesi proprio per l'emergenza in corso.

Al Padiglione Barbieri i pazienti Covid sono 165: nel mese di marzo il numero delle persone ricoverate aveva toccati i 350. Anche nei reparti di Ortopedia i ricoverati sono attualmente 84 mentre nei giorni centrali dell'emergenza avevano toccato anche le 120 unità. Grazie a questo allentamento della pressione sui vari reparti Covid l'Ospedale Maggiore riesce a respirare, così come i medici e gli infermieri che ci lavorano. Ora l'attenzione si è spostata anche all'esterno: in particolare alle abitazioni private a alle case protette.