Coronavirus: il gruppo Colser-Aurora Domus dona 100 mila euro per rafforzare i reparti Covid 19

Il Gruppo Colser-Aurora Domus, realtà imprenditoriale nazionale fortemente radicata sul territorio provinciale, vuole dare il suo contributo nel contrasto e contenimento della pandemia di COVID 19, con una donazione finalizzata al rafforzamento con strumentazioni adeguate dei reparti che stanno accogliendo i malati di Coronavirus.

“Non potevamo stare a guardare, era urgente e necessario unirci allo sforzo che tutto il Paese sta facendo per combattere questa terribile pandemia – sono le parole di Cristina Bazzini, Presidente del Gruppo e di Colser, partner storico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma - Un atto dovuto anche nei confronti dei nostri lavoratori, un esercito silenzioso che tutti i giorni esce di casa e si presenta al lavoro per pulire e sanificare ospedali e reparti produttivi, per prendersi cura dei nostri anziani e delle persone più fragili. Noi stessi assistiamo tutti i giorni all’immenso lavoro che medici e infermieri stanno svolgendo per curare e salvare la vita dei nostri cari. Con i nostri occhi vediamo l’abnegazione, il coraggio e la professionalità di tutte le persone coinvolte, ma nel contempo anche le mille difficoltà che questa pandemia inaspettata e aggressiva ci ha costretto ad affrontare in poche settimane. Lo stiamo vivendo drammaticamente anche noi nei nostri servizi. Ma adesso abbiamo un obiettivo, lo stesso e unico per tutti, tornare alla normalità creando le condizioni adeguate per curare i malati e salvaguardare la salute di tutti”. La donazione di 100 mila euro servirà ad acquistare soprattutto respiratori polmonari per la terapia intensiva, ma anche letti, barelle, dispositivi medici, arredi e quant'altro si rendesse necessario a supportare il personale medico impegnato in questa difficile emergenza sanitaria.