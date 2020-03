Coronavirus: il Sap distribuisce pannetti disinfettanti ai poliziotti in servizio

Il Sindacato Autonomo di Polizia di Parma, da ieri ha iniziato a distribuire agli Uffici della Questura ed alle specialità della Polizia di Stato presenti anche in provincia, quali Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale e Polizia di Frontiera, pannetti disinfettanti indicati per disinfettare superfici, telefoni, personal computers, parti interne delle autovetture di servizio come cruscotti, volanti e leve del cambio; questo prodotto viene utilizzato anche per disinfettare alcune ambulanze.

"Con questa iniziativa - si legge in una nota - il Sindacato Autonomo di Polizia non intende sostituirsi all’Istituto Superiore di Sanità o al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, verso i quali ripone le massima fiducia, ma con questi collaborare fornendo al personale della Polizia di Stato e al personale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno, uno strumento in più per porre limiti alla diffusione del virus COVID 19, precauzione ed attività preventiva ribadita dalle frequenti slide che vengono trasmesse attraverso le reti TV".

Si è deciso di procedere alla distribuzione dei panni disinfettanti pensando soprattutto ai nostri colleghi delle Volanti della Questura, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale, che insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale, svolgono le attività di controllo sui movimenti delle persone. Le Volanti della Questura, oltre a questo compito, debbono svolgere in modo particolare le attività di prevenzione e repressione dei reati e vengono pertanto a contatto con numerose persone. E’ quindi più che evidente quanto sia importante mantenere sanificati strumenti e superfici delle autovetture e non solo, a tutela degli operatori della Polizia di Stato e non di meno a tutela delle persone controllate.”