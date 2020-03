L'appello dall'Ospedale Di Vaio: "Non inventate bugie per fare il tampone e non insultate i sanitari"

In tempo di emergenza sanitaria accadono anche episodi molti spiacevoli, soprattutto per chi, da oltre una settimana, sta lavorando per garatire la nostra sicurezza. Dall'Ospedale Di Vaio, uno di quelli in cui è stata installata una tenda di pre-triage, arriva un appello.

"A Vaio come in altri ospedali è stata installata una tenda di Pre-triage - scrive il sindaco di Fidenza Andrea Massari - Questa struttura provvisoria serve per permettere un filtro prima di accedere al Pronto Soccorso, che intanto continua a lavorare per tutte le altre casistiche! Non andate a Vaio e negli altri ospedali chiedendo di fare un tampone. Non serve inventarsi sintomi o altre balle per fare il tampone! Non serve insultare gli operati sanitari. Chi lo fa crea un danno enorme per tutti".