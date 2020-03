Coronavirus: ipotesi di stop per 30 giorni alle manifestazioni sportive

"Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro". Questo è quanto riporta l'ANSA. Una delle proposte del comitato tecnico scientifico voluto dal Premier Conte prevede l'integrazione del decreto del Consiglio dei Ministri dello scorso 1 marzo. Un provvedimento da adottare in tutta Italia che coinvolgerebbe qualsiasi manifestazione pubblica, comprese quelle sportive. Non è da escludere lo stop per almeno 30 giorni del campionato.