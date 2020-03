Medico 61enne morto al Maggiore: "Il dottor Cilesi non aveva altre patologie"

Emergenza coronavirus. Ivo Cilesi, il medico 61enne luminare delle terapie per i malati di Alzheimer, morto all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato contagiato dal coronavirus, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo "stava bene, non aveva nemmeno un raffreddore". Lo racconta all'AGI Paola Brignoli, amica del medico e vice presidente del centro di ricerca Innovative Elder Research Onlus. Il 61enne si trovava a Salsomaggiore Terme nella giornata di venerdì 28 febbraio quando ha avuto una crisi respiratoria: è stato portato all'Ospedale di Vaio - dove è stata accertata la positività al coronavirus - poi trasferito all'Ospedale Maggiore. "Fino a pochi giorni fa non aveva alcun problema di salute. Nessuna patologia" continua la donna. "Proprio martedì sera, io e Ivo commentavamo il fatto che fosse pericoloso solo gli anziani. Ma lui aveva 61 anni".