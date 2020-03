Coronavirus, "Non troviamo più guanti e mascherine per Matteo": la solidarietà corre su Facebook

Non aveva più guanti monouso da utilizzare per assistere il fratello Matteo, disabile e costretto su una sedia a rotelle dopo un tragico incidente stradale. Monia Ronconi ha così deciso di scrivere un post su Facebook per chiedere aiuto agli amici e ai conoscenti. Di guanti non ne trovava più nei supermercati.

"Scrivo da Parma, in famiglia abbiamo mio fratello cosi: tetraplegico da incidente. Non abbiamo a disposizione nè mascherine e nè guanti (che stiamo cercando ma che non troviamo in nessun supermercato) qualcuno puo' indicarmi cosa possiamo fare? (Ps. A noi i guanti servono 365 giorni all'anno per la sua cura quindi non e' una richiesta dettata dall'emergenza ma esclusivamente per necessita') grazie a chi mi potra' dare indicazioni".

Tantissime persone hanno scritto a Monia, che è riuscita a risolvere il problema per il fratello Matteo: molti amici hanno fatto avere alla sua famiglia guanti e mascherine che avevano in casa. Si è attivata anche l'Assistenza Pubblica di Parma, che è riuscita a garantire per Matteo, i dispositivi di cui ha bisogno durante tutto il corso dell'anno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.