Coronavirus: a breve la modifica all'elenco delle attività aperte

A breve cambierà la lista delle attività considerate essenziali, che fanno parte dell'allegato del Decreto del Governo del 22 marzo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e che sono quindi rimaste aperte. ''Abbiamo identificato e convenuto con il Governo importanti modifiche all'elenco delle attività produttive indispensabili, in questa fase, per il paese, cambiando l'allegato del decreto del Governo varato domenica 22 marzo'' comunicano i sindacati Cgil, Cisl e Uil in una nota. Alle ore 12 di mercoledì 25 marzo verrà definito il nuovo elenco. ''Lo stesso Governo - proseguono i sindacati- si è impegnato, nella giornata di domani, attraverso il Ministero dell'Interno a dare indicazioni ai Prefetti di consultare le organizzazioni sindacali territoriali, rispetto alle autocertificazioni delle aziende. Il governo si è altresì impegnato a contattarci, domani, per definire le attività indispensabili nel comparto della difesa e aerospazio''.

