Coronavirus: a Parma il 24% dei decessi di tutta la regione

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus a Parma c'è stato il 24% dei decessi di tutta la regione Emilia-Romagna. E' questo che emerge dagli ultimi dati disponibili, forniti dalla Regione Emilia-Romagna nel pomeriggio di sabato 21 marzo. Secondo le ultime comunicazioni infatti i morti totali di tutta la regione sono stati 715, sempre al 21 marzo, mentre i morti che riguardano la nostra città sono stati 170.

IN REGIONE 6.705 CASI DI POSITIVITA', A PARMA 1.014

In Emilia-Romagna i casi di positività al coronavirus sono complessivamente 6.705 su 24.620 campioni refertati. Complessivamente, sono 2.863 le persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 265. A Parma i casi accertati sono, sempre secondo i dati del 21 marzo, 1.014.

