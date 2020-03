Coronavirus, vanno a Berceto per fare una passeggiata: escursionisti multati

Si erano recati, nella giornata di domenica 8 marzo, a fare un'escursione nella zona di Berceto quando le nuove norme restrittive, previste dal decreto del Governo erano già in vigore per l'area di Parma e provincia. Alcuni escursionisti sono stati multati dai carabinieri Forestali che li hanno intercettati lungo un sentiero. Il loro spostamento non era stato effettuato, evidentemente, per necessità e inoltre non mantenevano la distanza di sicurezza.