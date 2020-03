Coronavirus, 30 persone si riuniscono in un capannone all'Ex Salamini per pregare: multati

Si sono ritrovati, in circa trenta persone, per pregare - probabilmente anche per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in corso. Gli assembramenti però sono vietati e così i componenti di un gruppo cristiano evangelico, sono stati tutti identificati e multati, per la violazione del Decreto che stabilisce che gli spostamenti si possano fare solo per motivi di lavoro, salute o necessità. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Tagliani, vicino ad alcuni capannoni dell'area Ex-Salamini. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, che hanno visto un gruppetto di circa trenta persone, radunarsi all'interno di un garage, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e quelli della polizia di Stato.