Coronavirus: Fidenza in lutto per la farmacista Angela Casotti

Il maledetto virus si è portato via Angela Casotti Cantoni, farmacista di 58 anni di Fidenza. Non è bastato il suo spirito battagliero, dopo un mese di lotta si è arresa. Lascia la madre novantenne, due figli e il marito Daniele. Sui social tanti i messaggi commossi di amici e parenti. Dopo aver frequentato il liceo classico d'Annunzio ed essersi laureata in Chimica e tecnologia farmaceutica: dopo essersi trasferita a Parma aveva iniziato a lavorare alla farmacia Amadasi, dove è rimasta per tre anni. Per altri 14 anni ha lavorato all'interno della farmacia Zacconi di Fidenza. Poi ha avviato l'attività della parafarmacia San Giuseppe, all'interno del Centro Commerciale Coop.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.