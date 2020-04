Coronavirus: muore il cardiologo Giovanni Delnevo

Un'altra tragedia ha colpito la comunità medica parmense. E' morto a Borgotaro il cardiologo Giovanni Delnevo. Aveva 72 anni. La notizia si è diffusa in Val Taro e a Parma, dove era conosciutissimo. Era stato il resposabile del modulo di Cardiologia dell'Ospedale Santa Maria di Borgotaro. Il suo ambulatorio medico era in via Nervesa: il medico era andato da poco in pensione.

"Oggi Giovanni - ha scritto il vicesindaco di Borgotaro Matteo Daffadà - ieri Francesco e poi Bruno, Giorgio, Enrico, Sergio e Gianni e altri Uomini, persone, pilastri della nostra Comunità, che hanno segnato la nostra Comunità, che hanno vissuto da protagonisti nella nostra Comunità. Ogni giorno sappiamo di amici, di conoscenti, di parenti che stanno lottando, altri che sono guariti altri che hanno paura. Diamoci una mano, facciamoci portavoce di difficoltà che sentiamo per poter agire ed aiutare. Oggi più che mai abbiamo bisogno della Comunità che coloro che, utilizzando un gergo Alpino, sono andati avanti ci hanno costruito e ci hanno lasciato in eredità. Un pensiero e un abbraccio a chi ha perso i propri cari. Grazie Giovanni e grazie Francesco, Bruno, Giorgio, Enrico, Sergio e Gianni. Buon viaggio"