Coronavirus: muore il medico 76enne Manfredo Squeri

E' morto Manfredo Squeri, 76 anni, medico ospedaliero in pensione che lavorava come medico responsabile del reparto di Medicina alla Casa di cura 'Piccole Figlie' di Parma, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, come confermato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Sarebbe, per la Fnomceo, il ventunesimo medico in attività deceduto per Covid-19. (Adnkronos)

