Coronavirus: addio al dottor Vincenzo Frontera

Se n'è andato un altro medico. Vincenzo Frontera, 64 anni di origini calabresi, prestava servizio a Parma, aveva lo studio dentistico in via Marchesi e quello da medico di famiglia in viale Bottego. Il coronavirus se l'è portato via. La comunità è sotto choc. Il medico era stato ricoverato in ospedale dal 24 marzo e dall'inizio di aprile era stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.