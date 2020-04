Coronavirus: muore a 54 anni Roberto Bocchi

Il coronavirus si è portato via anche Roberto Bocchi, molto noto a Parma ed in particolare nei quartieri San Lazzaro e Lubiana. Aveva solo 54 anni. Per tanti anni aveva lavorato come macellaio in via Sidoli, poi era stato per 25 anni il responsabile del Conad di largo Parri. Dopo essere entrato come dipendente infatti era arrivato a gestire il supermercato con altri soci. Lascia la moglia Norma, la figlia Jennifer, i genitori Mimma e Maurizio. Roberto Bocchi era molto conosciuto anche come tifoso del Parma: era spesso in Curva Nord ed era appassionato anche di ciclismo e di sci.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.