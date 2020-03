Coronavirus, i musei riaprono: i visitatori dovranno rimanere ad un metro di distanza

I musei riaprono ma i visitatori dovranno rimanere ad almeno un metro di distanza uno dall'altro, come misura per prevenire un possibile contagio. E' quanto stabilito dal Decreto emanato dal Governo domenica 1° marzo per l'emergenza coronavirus

E' prevista come novità del decreto rispetto all’ordinanza, l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali, ovvero i luoghi della cultura ricompresi all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Aperture, però, a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro“. La misura è valida per Parma e per tutta l'Emilia-Romagna.