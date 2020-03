Coronavirus - Oltre 1.100 persone controllate, calano le denunce: sono solo sei

Si riduce sensibilmente il numero di persone denunciate in seguito ai controlli messi in atto dalle forze dell'ordine per verificare il rispetto del decreto del Governo che prevede la possibilità di effettuare spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Nel corso della giornata di mercoledì 25 marzo sono stati effettuati oltre 1.100 controlli. Le persone denunciate sono state 6. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 1047: come per il 24 marzo anche ieri non sono state registrate irregolarità. Il numero esiguo di sanzioni, rispetto ai dati dei giorni scorsi, fa ben sperare in merito al rispetto, da parte dei parmigiani, delle ordinanze che limitano la libertà di spostamento per cercare di limitare il contagio da coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.