Coronavirus, nuova ordinanza: è vietato uscire dal Comune in cui ci si trova

Emergenza coronavirus. Nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza e del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Secondo le nuove regole, in vigore da oggi, domenica 22 marzo, è vietato spostarsi dal Comune in cui ci si trova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus Covid 19 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” si legge nel testo dell'ordinanza firmata oggi, domenica 22 marzo.