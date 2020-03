Coronavirus, il dramma di Milena: "Non ho potuto dire addio a mio padre"

Emergenza coronavirus. Milena Villa ha deciso di rendere pubblico, tramite il suo profilo Facebook, il suo dolore per la morte del padre Cesare di 82 anni, una delle persone decedute dopo essere risultato positivo al coronavirus. "Mio padre stava male da sabato scorso, martedì è stato ricoverato e sabato mattina è morto. Qualcuno mi ha chiamato, dopo aver saputo della sua morte, perchè era stato a contatto con lui. Lo capisco ma non cerchiamo chi ha contagiato chi. Io non sono potuta andare da mio padre in ospedale, perchè ero in quarantena in casa". Milena ringrazia i medici e gli operatori sanitari che, da giorni, stanno facendo "un lavoro straordinario".