Parma a rischio chiusura totale, Venturi: "Valutiamo se fermare tutto"

Parma a rischio chiusura totale. Nelle prossime ore la nostra città potrebbe essere interessata da nuovi provvedimenti, in linea con quelli approvati per il territorio di Rimini.

"Stiamo pensando di estendere il provvedimento adottato per Rimini - che prevede una serie di misure molto più restrittive che nel resto della regione e nel resto d'Italia anche agli altri comuni più colpiti dall'epidemia da coronavirus. Sono in corso delle valutazioni in questo senso". Lo ha detto il Commissario Sergio Venturi nel corso dell'aggiornamento sui dati di sabato 21 marzo. Venturi non ha citato Parma ma sicuramente il nostro territorio, essendo uno dei due epicentri del contagio insieme a Piacenza nella Regione Emilia-Romagna, rientra a pieno titolo in queste ipotesi di nuove restrizioni.

Ecco cosa prevede l'ordinanza per Rimini

Sospensione pressoché generalizzata della attività economiche, ad esclusione di quelle essenziali o che autolimitino i contatti fra le persone al proprio interno; il rafforzamento dello stop a tutte le attività sociali per assicurare efficacemente il contenimento e il distanziamento sociale e un riassetto complessivo della mobilità della provincia che punta a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone all’interno dei criteri fissati dal Decreto governativo dello scorso 8 marzo (solo motivi comprovati di lavoro, salute o necessità essenziali).