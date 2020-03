Coronavirus, Venturi: "Per Parma ci aspettiamo dieci giorni difficili"

Parma ha visto, tra il 12 ed il 13 marzo, il maggior incremento - dall'inizio dell'emergenza sanitaria - per quanto riguarda il numero di decessi - ben 21 - e di nuovi casi, 88 i pazienti risultati positivi al coronavirus. Il totale dei contagiati, fino a ieri 13 marzo, era 518.

Il commissario per l'emergenza coronavirus Sergio Venturi, in apertura di bollettino quotidiano trasmesso sulla pagina Facebook della Regione avvisa Parma: "In questi giorni stiamo verificando una situazione paragonabile a quella di un piccolo tsunami che si sta spostando gradualmente: da Piacenza va Parma. Qui la diffusione legata al Coronavirus è in crescita forte, perché in netto ritardo rispetto a Piacenza. Di una settimana. A Piacenza vediamo il Gran Premio della Montagna, con una crescita costante di 15-30 casi al giorno e ci aspettiamo presto una situazione di stallo. Ci aspettiamo una riduzione significativa in dieci giorni. Questi che abbiamo davanti sono i più difficili. Faccio un appello a medici e infermieri in pensione, c'è bisogno. Parma è nella fase di crescita forte, con un ritardo di una settimana. All'inizio Parma aveva 8 casi, Piacenza 28. Il 6 marzo, a Piacenza c'erano 426 casi, a Parma meno della metà".