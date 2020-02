Coronavirus, quattro nuovi casi a Parma: il bilancio sale a otto

Ci sono quattro nuovi casi di persone risultate positive al test per il coronavirus a Parma. In totale i contagiati nella nostra città sono otto. Lo ha riferivo l'assessore alle Politiche della Salute della Regione Emilia-Romagna Sergio Venturi, durante la conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio.

"Avrei voluto avere notizie più positive - ha sottolineato l'assessore regionale Venturi -. Ieri mi ero 'ringalluzzito' per la diminuzione degli incrementi dei casi. Invece, stanotte, c'è stato un forte recupero rispetto ai tamponi in giacenza da analizzare. Di questi pazienti, 28 si trovano a Piacenza, 8 a Modena, 8 a Parma e 3 a Rimini. Al momento tre sono in terapia intensiva, molti sono al loro domicilio. Sono una ventina di casi in più rispetto a ieri".

Un altro cittadino parmense è risultato positivo al coronavirus a Tenerife. Nella giornata di mercoledì 26 febbraio, poi c'è stato il primo decesso di un paziente positivo al coronavirus in Emilia-Romagna: un uomo di 70 anni di Lodi è morto all'Ospedale Maggiore di Parma. Era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva della nostra città dopo essere stato trasferito dall'Ospedale di Piacenza.

Gli altri quattro casi sono quelli già comunicati: tre persone, una donna 47enne di Monticelli Terme, un uomo di 52 anni di Lesignano dè Bagni e un 64enne di Parma si trovano ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale Maggiore mentre un 18enne è in isolamento nella sua abitazione in una frazione di Bardi.