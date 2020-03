Coronavirus: Parma seconda in Regione come numero di contagiati

Emergenza coronavirus. Parma è la seconda città in Emilia-Romagna come numero di persone contagiate. Secondo gli ultimi dati ufficiali, comunicati dalla Regione Emilia-Romagna, infatti i casi di positività al coronavirus per la nostra città sono 35. Il dato positivo è che dalla mattinata al pomeriggio di ieri, sabato 29 febbraio, i casi a Parma non sono aumentati. Piacenza è la prima città in regione come numero di casi: qui infatti sono state registrate 138 positività. Il dato complessivo per la regione Emilia-Romagna è di 217 casi. A livello nazionale, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, sono già stati fatti 18.500 tamponi mentre le persone guarite sono già 50.

All'Ospedale Maggiore di Parma c'è stata la prima vittima parmigiana del coronavirus: si tratta di una 86enne di Busseto, che era stata ricoverata nel Reparto Malattie Infettive venerdì 28 febbraio.

Sempre nella giornata del 29 febbraio il Governo ha comunicato la decisione per quanto riguarda le scuole di ogni ordine e grado: rimarranno chiuse anche per la prossima settimana, fino all'8 marzo. Dopo quella data ci saranno aggiornamenti settimanali e le decisioni verranno prese in base alle relazioni del Comitato Tecnico Scientifico.