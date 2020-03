Coronavirus, Parma diventa zona rossa: città e provincia blindate

Emergenza coronavirus. Dopo le anticipazioni della prima bozza di ieri sera nella notte di sabato 7 marzo il Governo ha approvato il nuovo decreto con le nuove prescrizioni da osservare per contenere il contagio. A partire da oggi, domenica 8 marzo e fino al 3 aprile anche nella provincia di Parma sarà necessario "evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio e all'interno del medesimo". Le nuove regole sono in vigore da subito e per due settimane anche per le province di Modena, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara, Vercelli. Il presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa nella notte: a Parma e nelle altre province individuate è valido da subito il "vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita, anche all'interno del territorio: ci si muoverà solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute".

Il premier Conte ha insistito anche sul fatto che non c’è un "divieto assoluto" ma le forze di polizia potranno fermare i cittadini e a chiedere le ragioni dei loro spostamenti. Sarà consentito rientrare nella la propria residenza o domicilio per chi si trova fuori. È "fortemente raccomandato" di restare a casa a chi ha febbre e sintomi da infezione respiratoria, anche se si è negativi al coronavirus. Per Parma e le altre 14 province bar e ristoranti potranno restare aperti solo dalle ore 6 alle ore 18. In città e in tutta Italia sono sospesi gli eventi e le manifestazioni di qualsiasi tipo, dai cinema ai musei, fino alle attività sportive. Fino al 3 aprile sono chiuse anche le scuole e le Università. I negozi saranno aperti nei giorni feriali.