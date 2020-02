Coronavirus: un altro parmense contagiato

Un altro parmense contagiato dal coronavirus. L'uomo, che si trovava all'interno dell'hotel di Adejie di Tenerife, insieme ai tre piacentini - un medico di Fiorenzuola d'Arda, la moglie e un amico piacentino - anch'essi trovati positivi al coronavirus, è attualmente ricoverato in isolamento all'ospedale Nuestra Senora de Candelaria di Tenerife. Circa mille turisti sono state messe in quarantena a Tenerife, all'interno dell'hotel di Adejie, in seguito alle positività dei quattro italiani.

La situazione per quanto riguarda il territorio parmense è sempre quella dei quattro casi, già comunicati: tre persone, una donna 47enne di Monticelli Terme, un uomo di 52 anni di Lesignano dè Bagni e un 64enne di Parma si trovano ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale Maggiore mentre un 18enne è in isolamento nella sua abitazione in una frazione di Bardi.

