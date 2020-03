Coronavirus, nuova circolare: si può camminare con il figlio minore nei pressi dell'abitazione

Il Viminale ha inviato una nuova circolare ai Prefetti per chiarire ''profili applicativi in tema di divieto di assembramento o di spostamenti di persone fisiche". Il Ministero dell'Interno chiarisce che è possibile camminare con i propri figli minori, purchè ciò avvenga in prossimità della propria abitazione. All'interno il testo riporta le seguenti parole:

In particolare è consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione.

Come specifica il ministero dell'interno

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Rimangono immutate le restrizioni agli spostamenti sia tra i comuni che all'interno del comune di residenza.

Obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Per quanto riguarda l’attività motoria il Ministero dell'Interno spiega che se è vietata l’attività sportiva (jogging), è tuttavia possibile camminare in prossimità della propria abitazione. Consentiti anche gli spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza.

Un particolare chiarimento è dedicato al divieto di assembramento nelle strutture di accoglienza come ad esempio le case-famiglia. In tali strutture è consentito la presenza all’aperto di persone ospitate, mentre chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) è tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).