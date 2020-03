Coronavirus - Più di 1.400 controlli, diminuiscono le violazioni: denunciate 63 persone

Proseguono, come ogni giorno, i controlli delle forze dell'ordine - nel territorio di Parma e provincia - per contrastare la violazione del decreto del Governo che prevede alcune misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus. Nella giornata di ieri, martedì 24 marzo, sono stati effettuati più di 1400 controlli nei confronti di persone trovate in strada o mentre si spostavano in auto e in moto. Le denunce sono state 63, in calo rispetto ai numeri dei giorni scorsi. I locali controllati sono stati 987: in questo caso non c'è stata nessuna sanzione. I controlli aumentano, come numero, ogni giorno: i trasgessori, invece, iniziano a diminuire.

