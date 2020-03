Coronavirus, Pizzarotti: "Non dobbiamo smettere di vivere"

La parte dell’italia che resiste: una parte di paese che non si sottomette alla paura del coronavirus. Ospite di Antivirus, la trasmissione con cui Sky Tg24 apre la finestra dedicata all’emergenza sanitaria del Paese, è il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. “Pur nel rispetto di quello che è il decreto e le misure di prevenzione, non dobbiamo smettere di vivere. All’estero passano le immagini delle zone ‘rosse’, ma ci sono persone che alzano la saracinesca ogni mattina. Oggi riapriamo i musei, la cultura permette a un territorio di continuare a vivere. La vita scorre come sempre, vogliamo farci trovare pronti quando queste misure termineranno. L’impatto sul comparto turistico? Alberghi e strutture ricettive hanno disdetto del 90%, speriamo ci sia un’inversione di tendenza quando la situazione andrà verso la soluzione. Anche la Francia e gli Stati Uniti stanno vivendo la stessa situazione. La nostra curva discendente verrà prima di altri paesi, ma speriamo che la gente torni a prenotare quello che oggi ha disdetto. I soldi della Regione? Noi intanto siamo in contatto con la catena di comando con la regione dell’Emilia Romagna. Il comparto della ristorazione e quello culturale sono i più colpiti, per colpa delle limitazioni da tenere. Saranno comparti fortemente toccati. Ma ci sono anche industrie e imprese, servirà un’iniezione di risorse economiche e ripartire al meglio. Le città non sono ferme, ogni cittadino può essere parte diligente e dimostrare che la città continua la sua vita. Bisogna comunicare positività. Serve rispettare tutte le misure che servono per fare in modo che il virus non si propaghi”.