Coronavirus, Pizzarotti in diretta Facebook: "Non è possibile stazionare nei parchi"

Il sindaco Federico Pizzarotti ha realizzato, nella serata di ieri lunedì 16 marzo, la prima diretta per aggiornare i cittadini sull'emergenza coronavirus nella nostra città. Il primo cittadino, oltre a rendere noto il provvedimento assunto per le righe blu - che sono gratuite per tutti fino al 3 aprile - ha ribadito un concetto fondamentale e ha fatto un appello ai parmigiani: "Dobbiamo stare in casa il più possibile, questa è la settimana che ci porterà al picco dei contagi. Il comune di Medicina, in provincia di Bologna, è stato chiuso dai militari: se non vogliamo andare in quella direzione anche a Parma ognuno deve fare la sua parte".

E poi le indicazioni sulle passeggiate, che sono consentite mentre non si può sostare e fermarsi. "Uscite mezz'ora ma non tutto il giorno. Abbiamo chiuso i parchi recintati, ora potremo mettere i nastri bianchi e rossi ai giochi dei bambini ma non possiamo certo recintare tutti i parchi. Sta a noi essere rigorosi nelle attività che facciamo, parliamoci e diciamoci di stare il più in casa possibile. Per la spesa Pizzarotti ha invitato a "fare una spesa non tutti i giorni ma fare una piccola scorta per uscire il meno possibile, magari scorta per una settimana".

Il sindaco ha poi ringraziato le persone più impegnate per gestire l'emergenza. "Un grazie a tutto coloro che lavorano all'spedale, tutti coloro che lo fanno andare in un momento così critico. Anche gli autisti Tep che fanno funzionare il servizio e tutti coloro che fanno andare avanti la città". Pizzarotti ricorda anche: "Se siete impossibilitati a uscire non avete una rete parentale, c'è un servizio del Seirs. E anche qui servono volontari, se volete dare una mano". "Abbiamo la fortuna di essere sani, facciamo la nostra parte. Non siamo in una situazione di dover decidere chi curare in base alla gravirtà, non arriviamoci però" ha concluso il primo cittadino.