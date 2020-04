Viale Piacenza: i poliziotti salvano un gruppo di anatroccoli in pericolo

La natura si sta riprendendo i suoi spazi. Con le strade vuote e pochissima gente in giro capita sempre più spesso di incrociare animali selvatic, anche in pieno centro. Una volante della polizia, alcuni giorni fa, mentre passava in viale Piacenza per effettuare alcuni controlli per il rispetto della normativa relativa al contenimento del coronavirus ha fatto un incontro insolito: un gruppetto di anatroccoli si stava dirigendo verso il torrente Parma.

Arrivati sul ponte però si sono trovati disorientati perché raggiungere il fiume senza strada tracciata era difficile e si sono messi a gironzolare per la strada, mettendo in pericolo sè stessi ed eventuali automobilisti. A quel punto i poliziotti, aiutati da un passante, hanno evitato che i piccoli fossero schiacciati: gli anatriccoli, dopo essere stati messi in un sacchetto di plastica, sono stati portati al sicuro sul greto del torrente.

