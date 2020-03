Coronavirus: presto 112 nuovi posti letto all'Ospedale di Vaio

Emergenza coronavirus. Dopo le difficoltà che sono state registrate tra la serata di venerdì 13 e la giornata di sabato 14 marzo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza - che è stato chiuso per alcune ore - entro la giornata di domani, martedì 17 marzo, saranno a disposizione 112 nuovi posti letto, all'interno di tre piani che fanno parte della nuova ala dell'ospedale. Lo ha annunciato la direttrice generale dell'Ausl Elena Saccenti . All'Ospedale di Fidenza, per ora, sono ricoverati 146 pazienti positivi al coronavirus mentre all'Ospedale di Borgotaro i ricoverati sono 41. Come detto per ora, a Parma e provincia, ci sono 2.200 persone in quarantena presso la propria abitazione, di cui circa 60 pazienti risultati positivi al coronavirus: le altre persone hanno avuto contatti diretti con pazienti contagiati e stanno trascorrendo il periodo di 14 giorni in isolamento.

