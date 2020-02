Coronavirus: i primi due casi a Fidenza

Nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio sono stati registrati due casi di positività al tampone per il coronavirus. I due pazienti, trattati nella notte all'ospedale di Vaio, sono stati trasferiti in mattinata al Maggiore di Parma, dove proseguiranno il percorso di monitoraggio. I casi individuati non sono cittadini di Fidenza ma due residenti in provincia di Parma.

Venerdì 28 febbraio, secondo i dati ufficiali della Regione Emilia-Romagna, i casi accertati di positività al coronavirus, per quanto riguarda Parma, sono sedici.

“In accordo con i vertici delle autorità sanitarie - ha sottolineato il sindaco di Fidenza Andrea Massari - si informa che nell’Ospedale di Vaio sono stati trattati due pazienti risultati positivi al tampone. I due pazienti non sono fidentini ma cittadini residenti nella provincia di Parma sono stati trasferiti all'Ospedale Maggiore di Parma tra la notte e la mattinata per proseguire il percorso di cura e monitoraggio. Ringrazio tutto il personale medico e infermieristico intervenuto a Vaio, che ha operato con competenza e rigoroso rispetto delle procedure. Il nostro ospedale si era attrezzato per ogni evenienza e ha potuto dare il massimo del supporto richiesto”.