Coronavirus, primo caso a Sorbolo Mezzani: anziano in terapia intensiva al Maggiore

Primo caso di positività al coronavirus nel comune di Sorbolo Mezzani. Una persona anziana, infatti, è risultata contagiata ed ora si trova in terapia intensiva all'Ospedale Maggiore di Parma. A comunicarlo è direttamente il sindaco Nicola Cesari.

"Primo caso di Coronavirus confermato anche a Sorbolo Mezzani. La persona (anziana) è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Parma e auspichiamo tutti che possa cavarsela. Ora, a maggior ragione, spererei nella presa di coscienza del rischio. Rischio che tutti possiamo correre anche quando non si rispettano le quattro regole di base. Se qualcuno vuole stare in luoghi affollati a meno di un metro di distanza, sappia che potrà essere un vettore ideale per il Virus oltre ad essere potenzialmente a rischio contagio.