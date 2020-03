Coronavirus: il primo guarito di Parma è un 17enne

Emergenza coronavirus. Oltre agli aggiornamenti e ai bollettini sul numero di contagiati, ci sono anche buone notizie. Un ragazzo di 17 anni, che era rimasto contagiato dal coronavirus ed era quindi risultati positivo al test, è completamente guarito e, a breve, potrà uscire dalla quarantena. Per l'ufficialità occorrerà aspettare l'esito dei tamponi - che dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Dopo la conferma da parte dei sanitari il giovane sarà guarito e potrà uscire dalla quarantena. Dopo la positività al test per il coronavirus infatti lo studente era rimasto in isolamento domiciliare, così come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute. I casi accertati di pazienti positivi al coronavirus a Parma, al 4 marzo, sono 115