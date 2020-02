Coronavirus: i tre pazienti parmigiani in condizioni stabili nelle reparto Malattie Infettive del Maggiore

Un giovane 18enne che vive in una frazione del comune di Bardi è il quarto caso del parmense di positività al coronavirus. Il ragazzo, che è in buone condizioni di salute, si trova in isolamento domiciliare all'interno della sua abitazione. Lo studente, che frequenta una scuola superiore di Codogno era ospite in un convitto e, dopo la decisione della chiusura delle scuole, è tornato a Bardi. Ha comunicato all'Ausl di essere stato nelle zone rosse, come prevede la procedura: dopo essere stato sottoposto al tampone è risultato positivo.

Gli altri tre pazienti, la donna 47enne di Monticelli Terme, il 52enne di Lesigano dè Bagni e il 64enne di Parma, si trovano ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Maggiore di Parma in condizioni stabili. Hanno avuto la febbre, mai a temperature elevate, che pian piano sta scendendo: anche gli altri sintomi si sono attenuati, nel corso delle ore. "Le loro condizioni generali non sono preoccupanti - ha detto il Direttore della Struttura complessa Malattie Infettive ed Epatologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (VIDEO) - non hanno mai avuto problemi rilevanti".