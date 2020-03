Scappano dal controllo dei carabinieri: tre giovanissimi denunciati per inosservanza del decreto e per resistenza

Sono stati fermati dai carabinieri nella zona di Vicofertile ma invece di sottoporsi ai controlli - messi in atto dai militari per verificare il rispetto del decreto approvato dal Governo l'8 marzo per cercare di limitare il contagio da coronavirus - hanno cercato di scappare a piedi. Tre giovanissimi, un 19enne e due minorenni, sono stati fermati dai carabinieri di San Pancrazio e denunciati, sia per la violazione del decreto che per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì a Vicofertile. Per il quarto giovane, un minorenne, è scattata solo la denuncia per non aver rispettato il provvedimento delle autorità.

