Coronavirus, Busseto: al via la sanificazione delle strade

Il Comune di Busseto effettuerà interventi straordinari di lavaggio e santificazione delle strade del territorio. Le misure, programmate da domani pomeriggio, prevedono l’utilizzo di autobotti con prodotti deodorizzanti e sanificanti; saranno sanificate anche le strade più strette - come ad esempio Vicolo del Mulino - dove di solito non si riesce a passare con la spazzatrice, grazie all'impiego di operatori con lancia. I primi interventi verranno effettuati in via Roma e nelle vie e piazze del Centro Storico, marciapiedi e portici compresi.

“Come Amministrazione - afferma il vice sindaco Gianarturo Leoni - abbiamo deciso di provvedere alla sanificazione straordinaria delle strade e dei luoghi pubblici del Comune di Busseto. Un intervento importante, alla luce degli studi secondo i quali il virus può sopravvivere sulle superfici per diversi giorni, se queste non vengono sanificate. Noi stiamo

facendo la nostra parte, ma chiediamo ai cittadini di fare la loro, rispettando le regole di prevenzione, le misure di sicurezza e sopratutto non uscire di casa se non per motivi di lavoro o strettamente necessari. Insieme ce la faremo”.