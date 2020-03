Coronavirus, scattano i controlli: chiusi tre locali a Parma e uno a Borgotaro

Emergenza coronavirus. Primi posti di blocco della polizia e carabinieri lungo le strade, nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, per controllare gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della provincia di Parma, che fa parte dell'area a contenimento rafforzato. Per ora non si sono registrate segnalazioni in merito: le verifiche sono state effettuare anche ai caselli autostadali e in stazione. Al via anche i controlli per il rispetto del decreto da parte dei locali: su 218 esercizi pubblici controllati sono state registrate quattro violazioni: tre nel comune di Parma e una nel comune di Borgotaro. I locali sono stati chiusi e i responsabili denunciati per inosservanza dei provvedimento delle autorità.

