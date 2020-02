Coronavirus, scuole: sulla riapertura si decide domani

Emergenza coronavirus. La decisione sull'apertura o sulla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Parma e in tutta l'Emilia-Romagna slitta a domani, sabato 29 febbraio. Lo ha detto l'assessore alle Politiche della Salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini. La decisione di riaprire o meno gli istituti scolastici verrà presa al termine di un'importante riunione che si sta tenendo al Ministero della Salute, alla presenza di importanti esponenti della comunità scientifica. Il totale delle persone contagiate, alle ore 16 del 28 febbraio, a Parma è di 27 casi di positività al coronavirus.

La Regione, ha dichiarato l'assessore, si atterrà alle indicazioni che usciranno dalla linee guida nazionali, diramate alla fine del confronto tra i maggiori esponenti della comunità scientifica e il Governo. Anche la decisione sull'apertura delle attività culturali - come cinema e musei - e sulla sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, verrà presa domani, 29 febbrao. L'assessore Donini ha sottolineato che, per quanto riguarda questo campo, lo sforzo sarà quello di arrivare ad un attenuazione delle misure, per poter dare respiro alle attività sul territorio.