Coronavirus: scuole chiuse anche a Parma fino al 15 marzo

Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Parma e provincia e in tutta Italia fino al 15 marzo per limitare i contagi per l'emergenza coronavirus. La decisione verà presa nelle prossime ore. Il Governo che a breve approverà anche il decreto che conterrà le indicazioni per le altre misure che verranno messe in campo per limitare il picco del Covid-19. A Parma il totale dei contagiati al 3 marzo è di 84 persone

L'ipotesi è al vaglio del Governo, dopo una riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri. Scuole e università potrebbero essere chiuse, da domani, giovedì 5 marzo, e fino al 15 marzo 2020. Lo stop riguarderebbe le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, dunque non solo nelle zone rosse.

Cauto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi. Queste le sue parole: "Nessuna decisione sulle scuole è stata presa, non c'è la chiusura al momento. Abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione, un parere se lasciare aperte le scuole o se chiuderle che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del paese in questo momento. Questa decisione arriverà nelle prossime ore".

Sul tavolo, a Palazzo Chigi, anche misure più stringenti di sanità pubblica (ECCO LE PROPOSTE). Nel corso della riunione si è discusso anche delle misure economiche per fronteggiare i contraccolpi della Covid-19 e che oggi saranno al centro dell'incontro tra il Presidente del Consiglio e le parti sociali, in programma nel pomeriggio.

Il governo è intenzionato ad adottare anche nuove misure per contenere il coronavirus nelle prossime ore. Si va verso una stretta dei provvedimenti, un giro di vite valido per tutti gli italiani, dunque sull'intero territorio nazionale. Per questo motivo, un nuovo decreto per contenere quanto più possibile la diffusione della Covid-19 andrà a sostituire quello adottato lo scorso 1 marzo e in scadenza domenica prossima