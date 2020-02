Coronavirus: scuole chiuse fino all'8 marzo

Emergenza coronavirus. Le scuole di ogni ordine e grado, a Parma e in tutta l'Emilia-Romagna, resteranno chiuse per altri otto giorni, fino all'8 marzo. Lo ha deciso il Governo che, nella mattinata di sabato 29 febbraio, ha emesso un nuovo decreto sul coronavirus, dopo il confronto con il comitato scientifico e i presidenti delle Regioni interessate. Gli istituti scolastici non riapriranno quindi lunedì 2 marzo: secondo gli esperti il contagio si sta diffondendo ancora troppo rapidamente. Ieri, venerdì 28 febbraio, l'assessore alle Politiche della Salute Raffaele Donini aveva dichiarato che la decisione sarebbe stata presa oggi dal Consiglio dei Ministri, dopo il confronto con i maggiori esperti sanitari.