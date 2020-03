Coronavirus: scuole e Università chiuse fino al 15 marzo

Emergenza coronavirus. Le scuole di ogni ordine e grado e le Università, a Parma e in tutta Italia, saranno chiuse fino al 15 marzo. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte durante una conferenza stampa, convocata insieme al Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Alle ore 18:15 di mercoledì 4 marzo è ufficiale: il decreto con le altre misure per contenere il contagio verrà firmato in serata.

La decisione di chiudere scuole e università in tutta Italia è stata presa dopo una necessaria valutazione che il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha voluto chiedere al comitato tecnico-scientifico.

Come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intenzione del governo firmare questa sera il Decreto che introduce un giro di vite nella lotta al coronavirus. "La decisione di chiudere scuole e università condivisa con gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità, è stata presa poiché il sistema sanitario nazionale, per quanto efficiente, rischia il sovraccarico".

Il premier ha stigmatizzato l'anticipazione della notizia già pubblicizzata intorno alle 14:00. Conte ha bollato il tutto come una "improvvida fuga di notizie mentre ancora si attendeva il parere del comitato scientifico".