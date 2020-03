Coronavirus, si intensificano i controlli: 40 denunce su più di 800 persone fermate

Si sono intensificati i controlli, realizzati dalle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale, per verificare il rispetto del Decreto del Governo per il contenimento del contagio da coronavirus. Nella giornata di venerdì 13 marzo infatti sono state controllate 840 persone: tra queste 40 sono state denunciate per non aver rispettare l'ordine delle autorità, ovvero l'ex articolo 650 del Codice Penale. Le persone fermate stavano effettuando spostamenti ma non hanno saputo fornire una giustificazione che rientrasse in quelle consentite. Sono stati controllati anche 734 esercizi commerciali: tre titolari sono stati denunciati. I controlli sono proseguiti lungo le principali direttrici stradali della provincia, in autostrada, nelle stazioni, sugli autobus, sui treni e in aeroporto.

