Coronavirus: terzo caso a Langhirano

Terzo caso di persona risultata positiva ai test per il coronavirus a Langhirano. E' il sindaco Giordano Bricoli ad annunciarlo nella mattinata di sabato 29 febbraio: "Il sindaco comunica che è stata accertata, dalla competente autorità sanitaria, la presenza di un terzo caso di Coronavirus in una persona residente nel Comune di Langhirano. La persona risultata positiva al COVID-19 si trova presso l’Ospedale Maggiore di Parma dove era già ricoverata per altre patologie ed è al momento trattata con terapie opportune. L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, hanno attivato tutte le procedure previste di isolamento ospedaliero durante il ricovero e l’attivazione di tutta la profilassi per coloro che sono entrati in contatto con la persona su cui è stato accertato il contagio. Le autorità sanitarie confermano che al momento non sono necessarie altre misure di prevenzione o controllo".

Le persone contagiate dal coronavirus a Parma risultano in totale 27, alle ore 19 di venerdì 28 febbraio, secondo i dati ufficiali della Regione Emilia-Romagna