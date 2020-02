Coronavirus, scattano le truffe degli sciacalli: segnalazioni nel parmense

Suonano i campanelli delle abitazioni e si fingono agenti di polizia o operatori sanitari, chiedendo di poter entrare in casa per effettuare controlli per il coronavirus. In realtà si tratta di biechi tentativi di truffa. I malviventi, infatti, approfittando della situazione sanitaria di emergenza e facendo leva sulla paura dei cittadini, stanno cercando di farsi aprire per poter poi tentare truffe e mettere in atto furti.

L'emergenza sanitaria per il coronavirus si porta dietro anche episodi di sciacallaggio di questo tipo: nelle ultime ore infatti sono giunte alcune segnalazioni da comuni del parmense, da Busseto a Salsomaggiore, fino a Fidenza. In questi casi è essenziale non aprire a nessuno ed avvertire subito le forze dell'ordine.