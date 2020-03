Venturi: "Oggi numeri moderatamente positivi, test sierologici per i dipendenti sanitari"

Il commissario per l'emergenza sanitaria Sergio Venturi, fa il quadro della situazione odierna: "I numeri possono essere moderatamente positivi: oggi abbiamo 795 casi in più rispetto a ieri, ci troviamo in una situazione di calo relativo, sappiamo che progressivamente stiamo arrivando a una situazione che migliora piano piano. Abbiamo 5358 casi di isolamento a domicilio, i decessi calano significativamente nella nostra statistica. Ne abbiamo complessivamente 77, 20 in meno di ieri. Gli ospedali hanno fatto un grande lavoro, adesso è il momento di farlo fuori, nelle comunità degli anziani, nelle case protette e nelle case della gente. Un'aggressione verso l'esterno che mira a preservare la garanzia più importante che abbiamo, l'ospedale. Dalla prossima settimana cominceremo a testare tutti gli operatori sanitari. Abbiamo ordinato 100.000 tamponi e sessantamila dipendenti, compresi quelli nelle retrovie che non sono a diretto contatto con gli ammalati. Test sierologici per tutti i dipendenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.